Новый день – новые пробки: Владивосток снова сдался в плен затору

СЕГОДНЯ 02:27 2019-11-22T02:27:09+03:00

В ближайшее время ситуация на дорогах может усугубиться

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Снега нет, а пробки все те же. Пора бы уже относится к ним, как к городской достопримечательности. Но вот приятного в часовых «стояниях» маловато. Особенно, если учитывать то, что преобладающее большинство спешит на работу.

Все очень плохо, если только ваш босс не стоит в той же пробке. Надежда одна - добраться до работы хотя бы в день выезда, потому что сейчас карта больше похожа на алые артерии. Согласно программе Яндекс.Карты, заторам Владивостока дали 5 из 10 баллов.

Сложнее всего ситуация на Золотом мосту, проспектах Красного Знамени, Партизанском, Народном; улицах: Аллилуева, Некрасовской, Деревенской, Снеговой, Адмирала Юмашева, Всеволода Сибирского, Щедрина, Вилкова и Балтовской.

В ближайшее время ситуация на дорогах может усугубиться, поэтому запасайтесь терпением и будьте внимательны за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU