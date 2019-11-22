Проект запуска Третьей очереди АО «Восточный Порт» получил премию «Формулы движения»

СЕГОДНЯ 03:10 2019-11-22T03:13:06+03:00

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Запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса в морском порту Восточный признан лучшим инфраструктурным проектом 2019 года на национальной ежегодной премии «Формула движения» в рамках Транспортной недели в Москве.

По оценке жюри, в которое входят члены Общественного совета министерства транспорта РФ и независимые эксперты, АО «Восточный Порт» успешно реализовало первый и крупнейший из заявленных на Дальнем Востоке России инвестиционных проектов по созданию морских перевалочных мощностей для экспорта российского угля без использования государственного финансирования. Достигнута главная цель запуска проекта Третьей очереди – решение задачи, поставленной в 2012 году Президентом РФ Владимиром Путиным по развитию портовой инфраструктуры, наращиванию экспортного потенциала России и повышению конкурентоспособности российской угольной отрасли на мировом рынке.

- Произошло знаковое событие, которое выводит российскую портовую отрасль на новый уровень. Это состоявшаяся история успеха, проект полностью запущен, мы обеспечиваем экспортным углём Индию, Южную Корею, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Увеличили штат трудового коллектива. Для дальневосточного региона запуск Третьей очереди – это, прежде всего, новые налоговые поступления и, конечно же, защита экологии, - отметила директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Официальный запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» состоялся в сентябре 2019 года в ходе V Восточного экономического форума. Во время посещения стенда компании Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме телемоста наблюдали за погрузкой первого судна с причала Третьей очереди высококачественным углем АО «УК «Кузбассразрезуголь» для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd.

Проект Третьей очереди создавался с «нуля» и воплотил в себе передовые решения со стороны проектировщиков и инженеров. На искусственно созданном участке земли площадью 54 га была построена вся необходимая инфраструктура терминала. В том числе, крытые вагоноразмораживатели и вагоноопрокидыватели, стакеры, реклаймеры, крытые конвейерные линии и пересыпные станции, судопогрузочные машины, оборудованная складская территория для единовременного хранения 800 тыс. т угля разных марок. На терминале производится уникальная многоступенчатая система магнитной очистки угля, не имеющая аналогов в России. Все операции комплекса полностью автоматизированы.

Планы развития портовой инфраструктуры АО «Восточный Порт» полностью синхронизированы с проектом ОАО «РЖД» по расширению провозных мощностей Восточного полигона. Стивидорная компания также взяла на себя ответственность по строительству «последней мили» железнодорожной инфраструктуры на станции Находка-Восточная. Уже построен новый электрифицированный парк отправки порожних вагонов - парк «Б», который безвозмездно передан на баланс ОАО «РЖД». Дополнительно для приема груженых составов ведется строительство электрифицированного парка «Новый».