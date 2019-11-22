Изощрились: в тюрьму пришла посылка с брюками, начиненными наркотиками

СЕГОДНЯ 03:35 2019-11-22T03:35:05+03:00

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Сотрудники следственного изолятора №1 в Приморье обнаружили наркотики в посылке для одного из обвиняемых. Запрещенным веществом были начинены брюки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета был изъят. Проведенная экспертиза выявила, что наркотиком являлся синтетический опиоид. Его общий вес - 0,09 граммов.

Напомним, что за передачу веществ и запрещенных предметов на режимную территорию может грозить уголовная и административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU