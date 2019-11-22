А это точно сыр? В одну из больниц Приморья доставляли продукт-фальшивку

СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-22T05:15:41+03:00

Поставщик уже не в первый раз попадается на подобных делишках

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Сыр «Витязь», поставляемый в Приморскую краевую клиническую больницу № 1, оказался грамотно фальсифицирован. Подделка была высокого качества изготовления с похожей этикеткой. Вся партия была изъята для административного разбирательства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Фальсификацию обнаружили благодаря электронной системе ФГИС «Меркурий». Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора проанализировала данные и, не найдя товаросопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость продукции, обратилась к «производителю». Как и ожидалось, АО «Алейский маслосыркомбинат» к изготовлению изъятого сыра отношения не имел.

Предприятие выпускает молочный продукт подобного названия, но головками другого веса, формы и в иной упаковке. И даже в указанные на упаковках даты предприятие не производило сыр с массовой долей жирности 50%.

- По факту совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, поставщик продукции вызван для составления протокола об административном правонарушении, - рассказывают представители Управления Россельхознадзора.

К слову, доставщик во второй раз в этом году попался на фальсификации. Ранее в отношении него возбуждали административное дело за поставку фальсифицированного сливочного масла в Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского.

После завершения административного производства по предписанию территориального Управления Россельхознадзора фальсифицированная продукция будет утилизирована или уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU