2019-11-22T06:19:59+03:00
Дом. Семья

Иди сюда, поцелую: леопард из Приморья обожает «селфиться» на фотоловушки [фото]

Лель, вероятно, стал бы блогером, коли не родился бы хищником
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Лель передает "привет" подписчикам. Фото: нацпарк "Земля леопарда"Лель передает "привет" подписчикам. Фото: нацпарк "Земля леопарда"
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Дальневосточного леопарда Leo 22M или по-другому Леля называют «мастером селфи». Большая кошка обожает своей мордочкой тыкаться в фотоловушки. Подборку свежих кадров опубликовал национальный парк «Земля леопарда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Несмотря на свой солидный возраст (животному не меньше 12 лет) Лель вполне себе современный кошак – регулярно делает вот «себяшки». Специалисты объясняют его интерес к лесным камерам природным интересом.

- Интерес к фотоловушкам, вероятно, связан с природным любопытством этого хищника, а также его смелостью. Лель любит рассматривать камеры, а иногда не прочь и отдохнуть перед ними. Как видите, во время таких «фотосессий» зверь щедро оставляет множество снимков.

Леопард частенько балует "себяшками". Фото: нацпарк "Земля леопарда"

Леопард частенько балует "себяшками". Фото: нацпарк "Земля леопарда"

"А теперь посмотрите, какой у нас снег выпал". Фото: нацпарк "Земля леопарда"

"А теперь посмотрите, какой у нас снег выпал". Фото: нацпарк "Земля леопарда"

ИСТОЧНИК KP.RU

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