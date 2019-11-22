2019-11-22T07:15:13+03:00
Общество

С приморочки взыскали свыше 12 миллионов рублей в пользу бывшего мужа

Женщина долгое время не хотела отдавать деньги, но по итогу сдалась
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Женщина выплатила деньги до того, как имущество реализовалиЖенщина выплатила деньги до того, как имущество реализовалиФото: Евгения ГУСЕВА
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С жительницы Владивостока в пользу бывшего супруга взыскали 12,3 миллиона рублей. При разделе имущества у нее на праве собственности оставалось здание для занятий лечебной физкультурой. Половина его стоимости принадлежала мужу. Возмещать эту часть приморочка долгое время отказывалась, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

Из-за того, что гражданка не предпринимала меры по выплате компенсации на вышеупомянутое здание, судья наложил на объект арест. Данный комплекс мер был направлен на принудительное исполнение решения суда. Если бы это не заставило женщину отдать деньги в ближайшее время, то имущество было бы реализовано. Но обошлось без таких крайностей - экс-супруга все выплатила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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