Мужчина зарезал собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-22T08:48:21+03:00

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В квартире жилого дома в Приморье мужчина несколько раз пырнул ножом своего собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику. От острой кровопотери потерпевший скончался. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Трагедия развернулась в жилой квартире на улице Ломоносова в пгт. Ярославский. Компания людей устроила застолье с алкоголем. В какой-то момент хозяин жилища захотел спать и уже даже прилег, как вдруг услышал шум в ванной. Это один из его знакомых упал и разбил сантехнику. Разозлившись, «гостеприимный» приморец схватил холодное оружие и ударил им по бедру неуклюжего товарища.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU