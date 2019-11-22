Контрабанда на 150 миллионов рублей: ценные породы древесины вывозили из Приморья в Китай

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-22T08:30:58+03:00

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Организованные преступные группировки через подставные фирмы перевозили ценные породы древесины из приморья в Китай. Стоимость лесоматериалов составила свыше 148,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали, им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Начальник дознания Алексей Ксенофонов рассказал, что преступники нелегально приобретали пиломатериалы из дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а затем экспортировали их в Китай по подложным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара. Так сотрудниками Владивостокской и Хабаровской таможен совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю было выявлено свыше 9700 кубометров лесоматериалов.

Владивостокской таможней было возбуждено 2 уголовных деда за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU