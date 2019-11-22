2019-11-22T08:30:58+03:00
Общество

Контрабанда на 150 миллионов рублей: ценные породы древесины вывозили из Приморья в Китай

Организованные преступные группировки отправляли лесоматериалы по подложным документам
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Древесину незаконно приобретали на территории РоссииДревесину незаконно приобретали на территории РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Организованные преступные группировки через подставные фирмы перевозили ценные породы древесины из приморья в Китай. Стоимость лесоматериалов составила свыше 148,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали, им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Начальник дознания Алексей Ксенофонов рассказал, что преступники нелегально приобретали пиломатериалы из дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а затем экспортировали их в Китай по подложным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара. Так сотрудниками Владивостокской и Хабаровской таможен совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю было выявлено свыше 9700 кубометров лесоматериалов.

Владивостокской таможней было возбуждено 2 уголовных деда за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина зарезал собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику
СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке
Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 миллионов рублей
С приморочки взыскали свыше 12 миллионов рублей в пользу бывшего мужа
Иди сюда, поцелую: леопард из Приморья обожает «селфиться» на фотоловушки [фото]
А это точно сыр? В одну из больниц Приморья доставляли продукт-фальшивку
Изощрились: в тюрьму пришла посылка с брюками, начиненными наркотиками
Проект запуска Третьей очереди АО «Восточный Порт» получил премию «Формулы движения»
Новый день – новые пробки: Владивосток снова сдался в плен затору
Смерть женщины под колесами машины суд Приморья оценил в 1 год
Самая результативная игра сезона: «Адмирал» одержал победу в матче с пятикратным чемпионом России
Уже неделю в Приморье не могут найти Олега в сланцах и капюшоне
Долгожданный «плюс» и гололедица – о погоде на 22 ноября 2019 года во Владивостоке
Когда часы 18 бьют: пробки снова взяли в заложники Владивосток
Беспрецедентный джекпот: Приморье получит 40 миллиардов рублей из федерального бюджета
Владелец сгоревшей снегоуборочной техники в Дальнегорске рассказал о ситуации
Первые платежные квитанции за вывоз мусора жители Приморья получат в феврале 2020 года
Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»