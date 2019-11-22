2019-11-22T10:37:29+03:00
Общество

Игорь Лукишин, руководивший аэропортом Владивостока 6 лет, покинул свой пост

Воздушную гавань временно возглавит красноярец Андрей Винниченко
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Игорь Лукишин руководил аэропортом с 2013 годаИгорь Лукишин руководил аэропортом с 2013 годаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Генеральный директор Игорь Лукишин, шесть лет руководивший Международным аэропортом Владивостока, 22 ноября покинул свой пост. Его должность временно займет Андрей Винников, прибывший из Красноярска, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Игорь Лукишин начал свою карьеру с должности заместителя авиационной безопасности в 2009 году. Спустя всего лишь 4 года он уже возглавил аэропорт Владивостока. Благодаря его грамотному руководству на предприятии произошла масштабная реконструкция всей инфраструктуры: модернизировали аэродром, аэровокзальный комплекс, закупили новую технику. Были введены многие новые услуги. За столько лет уровни безопасности полетов и обслуживания пассажиров заметно выросли.

- В период с 2009 по 2019 годы существенно расширилась торговая зона, открылись новые торговые и сервисные точки, оказывающие широкий перечень услуг пассажирам и гостям аэропорта, и как следствие повысились доходы аэропорта и сотрудников предприятия. За это время расширилась маршрутная сеть до 50 российских и международных направлений, а пассажиропоток вырос почти в 3 раза, достигнув в 2018 году рекордного показателя в 2 млн 634 тысяч пассажиров, - делятся представители аэропорта.

По их словам, несмотря на то, что Лукашин внес огромный вклад в развитие предприятия, «кадровые изменения не повлияют на производственную деятельность». И.о. генерального директора станет Андрей Валерьевич Винниченко, который ранее выступал директором по производству Международного аэропорта Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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