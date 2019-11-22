В Южную Корею на пароме: Приморье и провинцию Кангвон свяжет транспортная линия

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-22T11:23:34+03:00

В Корею можно будет путешествовать на пароме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ориентировочно путешествовать на судне можно будет уже через полгода

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Приморье и провинцию Кангвон Республики Корея свяжет паромная линия. Ориентировочно путешествие можно будет совершить уже в мае 2020 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Предложение об открытии нового морского пассажирского сообщения поступило на Саммите губернаторов стран Северо-Восточной Азии. Вдохновителями выступили Олег Кожемяко и руководитель провинции Кангвон. Чуть позже идею одобрили на самом высоком уровне.

- На третьем Восточном экономическом форуме президент Южной Кореи Мун Чже Ин поддержал открытие транспортной линии. Поэтому нам необходимо продолжить двигаться в этом направлении. Провинция, как и наш регион, провели большую подготовительную работу, теперь нам необходимо договориться о последних «штрихах» для полноценного запуска этого маршрута, – поделился Алексей Старичков, директор департамента международного сотрудничества Приморья.

Маршрут парома будет следующим: Сокчо–Славянка–Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU