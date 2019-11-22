2019-11-22T12:09:23+03:00
Общество

Стенд АО «Восточный Порт» признан самым инновационным на международном форуме «Транспорт России»

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АО «Восточный Порт» отмечено дипломом «За самый инновационный стенд» на XIII международном форуме и выставке «Транспорт России», проходившим в «Гостином дворе» Москвы 19-21 ноября.

На двухъярусном стенде площадью 16 квадратных метров, выполненном в виде идущего полным ходом океанского лайнера, в трёхмерном формате был представлен функционал оборудования самых современных специализированных угольных терминалов России – АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля и АО «Ростерминалуголь» в Финском заливе. Участники и гости Транспортной недели могли наблюдать на голографических панелях, как осуществляется экологически безопасная разгрузка вагонов в закрытых вагоноопрокидывателях, перегрузка угля реклаймером со склада, а также как организована система пылеподавления на всём производственном цикле перевалки груза.

В первый день Транспортной недели на широкоформатном экране стенда АО «Восточный Порт» в режиме реального времени транслировалось одно из центральных событий форума – отгрузка с терминала Третьей очереди специализированного угольного комплекса полумиллиардной тонны угля. Такого высокого показателя стивидорам удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта» – юбилей предприятия отмечается в текущем году. Торжественный старт погрузке дали специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Отгрузку полумиллиардной тонны ускорил запуск в сентябре 2019 года Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт».

- Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря достигнутой с введением Третьей очереди угольного комплекса пропускной способности АО «Восточный Порт» до 55 млн тонн, российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

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