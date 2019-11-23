Синоптики рассказали о причинах аномально высокой температуры воздуха 23 ноября
Сегодня, 23 ноября, в Приморье погоду определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой и умеренный дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...12°C, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Примпогода".
Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 6...8°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха 6...8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 7...9°C.
ИСТОЧНИК KP.RU