2019-11-23T04:16:34+03:00
Общество

Житель Приморья проведет 6 суток под арестом из-за неуплаты алиментов

За отказ оплачивать алменты своему шестилетнему сыну, житель Черниговского района также отработает 100 обязательных часов
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приморец проведет под арестом шесть дней за неуплату алиментов своему шестилетнему сыну.

Житель Черниговского района долгое время игнорировал не только требования исполнительного документа, но и предупреждения судебного пристава-исполнителя. Все это время его шестилетний сын оставался без алиментов.

В итоге, чтобы восстановить справедливость, мужчину привлекли к административной ответственности. В качестве наказания он должен был отработать 100 обязательных часов. Однако неплательщик так и не явился к месту отбывания наказания, вновь проигнорировав законные требования.

Суд решил, что неплательщик алиментов, ко всему прочему, еще и уклоняется от исполнения наказания. Рассмотрев его дело, судья назначил уклонисту шесть суток ареста.

Если приморец не начнет должным образом исполнять родительские обязанности, то ему грозит уголовная ответственность - его могут лишить свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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