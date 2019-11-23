Борис Кубай: 24 ноября Приморье вновь накроет дождь, переходящий в снег

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-23T05:12:50+03:00

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В ночь на 24 ноября синоптики прогнозируют очередной удар стихии. На этот раз в Приморье придет дождь, переходящий в снег.

В Приморье заметно потеплело, температура воздуха 23 ноября в некоторых районах края достигнет отметки в +12°С. По мнению главного синоптика края Бориса Кубая, такое потепление связано со сменой направления переноса воздушных масс. Если ранее в Приморье поступал воздух с холодного севера, то сейчас – с теплого юга.

Из-за аномальных температур синоптики прогнозируют, что вечером, 23 ноября, в крае пройдет дождь. Во второй половине дня в северной части края пройдет небольшой дождь, в горных районах – с мокрым снегом. В южной половине Приморья дождь может пойти в первой половине ночи, а ориентировочно между семью и десятью часами утра дождь может переходить в снег. Температура воздуха при этом будет близка к нулю.

Вместе с этим плюсовые температуры в воскресенье сойдут на нет. С продвижением холодного участка атмосферного фронта к юго-востоку, в крае повсеместно начнет подмораживать в южной половине к 20 часам воскресенья до -8 °С, в северной – до -15 °С.

При таком прогнозе существует большая вероятность гололеда. Пешеходам надо быть предельно внимательными и осторожными, а водителям не выезжать на дороги без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU