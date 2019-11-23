2019-11-23T05:12:50+03:00
Общество

Борис Кубай: 24 ноября Приморье вновь накроет дождь, переходящий в снег

Плюсовые температуры субботы резко сменятся на отрицательные уже к утру воскресенья
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Не исключено, что утром, 24 ноября, во Владивостоке произойдет очередной транспортный коллапс.Не исключено, что утром, 24 ноября, во Владивостоке произойдет очередной транспортный коллапс.Фото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

В ночь на 24 ноября синоптики прогнозируют очередной удар стихии. На этот раз в Приморье придет дождь, переходящий в снег.

В Приморье заметно потеплело, температура воздуха 23 ноября в некоторых районах края достигнет отметки в +12°С. По мнению главного синоптика края Бориса Кубая, такое потепление связано со сменой направления переноса воздушных масс. Если ранее в Приморье поступал воздух с холодного севера, то сейчас – с теплого юга.

Из-за аномальных температур синоптики прогнозируют, что вечером, 23 ноября, в крае пройдет дождь. Во второй половине дня в северной части края пройдет небольшой дождь, в горных районах – с мокрым снегом. В южной половине Приморья дождь может пойти в первой половине ночи, а ориентировочно между семью и десятью часами утра дождь может переходить в снег. Температура воздуха при этом будет близка к нулю.

Вместе с этим плюсовые температуры в воскресенье сойдут на нет. С продвижением холодного участка атмосферного фронта к юго-востоку, в крае повсеместно начнет подмораживать в южной половине к 20 часам воскресенья до -8 °С, в северной – до -15 °С.

При таком прогнозе существует большая вероятность гололеда. Пешеходам надо быть предельно внимательными и осторожными, а водителям не выезжать на дороги без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за трепанга четверо жителей Хасанского района едва не лишились свободы
Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток из дальнего похода
Житель Приморья проведет 6 суток под арестом из-за неуплаты алиментов
Синоптики рассказали о причинах аномально высокой температуры воздуха 23 ноября
Стенд АО «Восточный Порт» признан самым инновационным на международном форуме «Транспорт России»
В Южную Корею на пароме: Приморье и провинцию Кангвон свяжет транспортная линия
Игорь Лукишин, руководивший аэропортом Владивостока 6 лет, покинул свой пост
Мужчина зарезал собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику
Контрабанда на 150 миллионов рублей: ценные породы древесины вывозили из Приморья в Китай
СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке
Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 миллионов рублей