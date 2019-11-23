2019-11-23T06:23:32+03:00
Общество

Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток из дальнего похода

Командиру корабля по традиции вручили жареного поросенка
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток после двухмесячного похода.

«Ослябя» под командованием капитана 2 ранга Игоря Спирина два месяца решал задачи в акваториях Японского и Охотского морей. Корабль обеспечил доставку береговых ракетных комплексов «Бастион» на Чукотку, откуда впервые в истории отечественного флота был произведён пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели в Чукотском море.

На торжественном митинге, который прошел на причале в бухте Улисс, десантников с благополучным возвращением в родную базу поздравил командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Владимир Якушев.

По традиции он вручил командиру корабля жареного поросёнка и поблагодарил экипаж за отличное решение поставленных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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