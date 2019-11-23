Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток из дальнего похода
Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток после двухмесячного похода.
«Ослябя» под командованием капитана 2 ранга Игоря Спирина два месяца решал задачи в акваториях Японского и Охотского морей. Корабль обеспечил доставку береговых ракетных комплексов «Бастион» на Чукотку, откуда впервые в истории отечественного флота был произведён пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели в Чукотском море.
На торжественном митинге, который прошел на причале в бухте Улисс, десантников с благополучным возвращением в родную базу поздравил командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Владимир Якушев.
По традиции он вручил командиру корабля жареного поросёнка и поблагодарил экипаж за отличное решение поставленных задач.
ИСТОЧНИК KP.RU