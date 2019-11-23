2019-11-23T07:35:11+03:00
Общество

Из-за трепанга четверо жителей Хасанского района едва не лишились свободы

Суд счел, что условного наказания для браконьеров будет достаточно
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Хасанском районе суд вынес приговор четырем местным жителям, обвиняемых в незаконной добыче трепанга. Все фигуранты преступной группы получили условные сроки.

Устроить лов трепанга четверо друзей решили 24 июня 2019 года. Тогда они сколотили преступную группу, сели в моторную лодку и отправились в акваторию бухты Экспедиции, что находится во внутренних морских водах Посьета.

Лов трепанга удался, браконьерам удалось собрать со дна морского 1902 особи трепанга. От их незаконных действий был нанесен серьезный ущерб экологии России на общую сумму свыше 315 тысяч рублей.

Однако не долго музыка играла. Все четверо браконьеров были задержаны и предстали перед судом. Двум фигурантам назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, двум другим - 2 года 6 месяцев. Наказание считается условным с испытательной сроком 3 года для всех подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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