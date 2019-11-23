2019-11-23T08:38:40+03:00
Общество

15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобиль

К ответственности привлечены родители подростка
Василий ПОЛИКАРПОВ
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15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобиль15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобильФото: УМВД России по Приморскому краю
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15-летний подросток решил покататься на отцовском автомобиле, но вместо этого устроил полицейскую погоню и протаранил дом.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, подросток ночью захотел прокатиться на отцовском автомобиле Mazda Bongo. Воспользовавшись тем, что родителей нет дома, мальчик взял ключи, завел авто и отправился в путь дорогу.

Во время своего ночного путешествия нарушителю на дороге попался патруль сотрудников ГАИ. Подросток не придумал ничего лучшего, как попытаться сбежать от сотрудников полиции, которые, в свою очередь, включили проблесковые маячки и потребовали, чтобы он остановился. Разумеется, подросток проигнорировал законное требование стражей порядка.

15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобиль Фото: УМВД России по Приморскому краю

15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобильФото: УМВД России по Приморскому краю

В районе дома №24 по улице Горького мальчику не хватило водительского опыта - он не справился с управлением и въехал в стену многоквартирного дома.

К ответственности привлечены были его родители. С ними проведена профилактическая беседа. На их имя также составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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