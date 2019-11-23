Вторую неделю подряд в Приморье ищут пропавшего 17-летнего подростка Олега Устинкина

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-23T09:11:01+03:00

В последний раз Олега Устинкина видели в общежитии КГБ ПОУ «АТК» 14 ноября

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В Приморье продолжаются поиски 17-летнего подростка Олега Устинкина, который 14 ноября вышел из общежития КГБ ПОУ «АТК» и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Олегу на вид 16-17 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы черные короткие. В день пропажи он был одет в длинную до колен черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черную футболку с красно-белой надписью, а также сланцы темного цвета через палец.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Олега, просьба написать на почту primpoisk25@gmail.com, либо позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU