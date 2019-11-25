Федеральные синоптики предупреждают об опасной погоде в Приморье

СЕГОДНЯ 00:27 2019-11-25T00:41:36+03:00

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Российские синоптики предупреждают о сильном ветре 25 ноября в Приморье. На прогностической карте Дальневосточного Федерального округа край отмечен желтым цветом, обозначающим потенциальную опасность для жителей. Оповещение будет действовать сегодня до 19 часов, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

На погоду в Приморском крае влияет поле повышенного атмосферного давления. На небе переменная облачность, осадки ожидаются небольшие и непродолжительные. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер берет направление с северо-запада, по силе - от умеренного до сильного. Температура воздуха -14...-3 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность. Осадков, по прогнозам гидрометеорологов, 25 ноября не выпадет. На дорогах гололед. Северо-западный ветер в течение дня будет усиливаться. Температура воздуха -6...-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU