В Приморье уже несколько дней разыскивают юную красавицу в черном платье

СЕГОДНЯ 00:54 2019-11-25T00:59:18+03:00

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17-летняя Дарья ушла ушла из дома 22 ноября и безвестно пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девушку объявили в розыск, место исчезновения - пгт. Кировский, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на отряд добровольцев "Примпоиск".

Юная красавица в момент пропажи была одета в черное платье, такого же цвета сапоги и куртку с белым меховым капюшоном. Из примет: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серого оттенка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дарьи, просят позвонить по телефонам: 8 (42354) 21 – 1 – 02 – МО МВД России «Лесозаводский» или 102 – полиция; 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры; Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU