Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 01:25 2019-11-25T01:27:04+03:00

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На приморского подростка завели уголовное дело за кражу. Юноша взял у знакомого телефон и "незаметно" перевел себе 8 тысяч рублей. Случай произошел в этом году 28 июля, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

По предварительной версии, несовершеннолетний парень из Хорольского района в тот злополучный вечер был пьян.

- Подозреваемый, находясь в кафе-баре в состоянии алкогольного опьянения, взял с разрешения своего знакомого его сотовый телефон и тайно сделал перевод денежных средств, - рассказывают в профильном ведомстве.

Расследование дела завершено, а вся доказательная база передана в суд. Вскоре юноше вынесут приговор по 158 статье УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU