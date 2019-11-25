2019-11-25T01:57:15+03:00
Общество

"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки

Утренний коллапс традиционно стал поводом для возмущения жителей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке 6-балльные пробки. Карта: "Яндекс"Во Владивостоке 6-балльные пробки. Карта: "Яндекс"
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Утренний Владивосток 25 ноября традиционно сковали пробки. Сервис "Яндекс" оценил дорожную ситуацию на 6 баллов - и это далеко не предел. С каждой минутой транспортный коллапс увеличивается, вместе с ним растет и возмущение жителей, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Выпавший накануне снег вкупе с сегодняшним понижением температурного фона спровоцировал образование гололедицы. Последняя значительно усложнила жизнь не только пешеходам, но и автолюбителям - многокилометровые пробки охватили весь город.

В 9 утра наиболее затруднено движение в трех районах города: Первореченском, Фрунзенском и Первомайском. Красным цветом обведены, конечно же, проспекты 100-летия (движение "парализовано" в обе стороны) и Красного Знамени. Стоят Некрасовский, Народный и Океанский проспекты.

Движение замедленно на таких улицах как: Русская, Постышева, Фирсова, Фонтанная, Прапорщика Комарова, Аксаковская, Гоголя, Пушкинская и Всеволода Сибирцева. Затор наблюдается на участке центральной улицы города Светланской в районе Лазо.

В "разговорчиках" жители города подсчитывают время, к которому приедут сегодня на работу.

- Скоро Новый год, думаю, к нему как раз доеду, - пишет один из владивостокцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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