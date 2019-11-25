Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света
Электричество отключат почти в 70 домах дальневосточной столицы
Отключения света начались в 9:00 часов утраФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Во Владивостоке грядет очередное большое отключение электроэнергии. Без света на весь день останутся порядка 70 домов, некоторые из них – частично. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей».
Отключения света начались в 9:00 часов утра. Жители Владивостока просидят без света от двух до восьми часов. Полностью восстановить электроснабжение должны к 17:00. «КП-Владивосток» публикует список адресов, которые попадают под отключения.
Список адресов, где отключат свет. Фото: МУП ВПЭС
ИСТОЧНИК KP.RU