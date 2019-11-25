2019-11-25T03:52:41+03:00
Общество

Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света

Электричество отключат почти в 70 домах дальневосточной столицы
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Отключения света начались в 9:00 часов утраОтключения света начались в 9:00 часов утраФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

Во Владивостоке грядет очередное большое отключение электроэнергии. Без света на весь день останутся порядка 70 домов, некоторые из них – частично. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Отключения света начались в 9:00 часов утра. Жители Владивостока просидят без света от двух до восьми часов. Полностью восстановить электроснабжение должны к 17:00. «КП-Владивосток» публикует список адресов, которые попадают под отключения.

Список адресов, где отключат свет. Фото: МУП ВПЭС

Список адресов, где отключат свет. Фото: МУП ВПЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии
"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки
Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей
В Приморье уже несколько дней разыскивают юную красавицу в черном платье
Федеральные синоптики предупреждают об опасной погоде в Приморье
Двое подростков в Приморье пойдут под суд за грабеж и вымогательство
Власти Владивостока бросили на борьбу со снегом спецтехнику
В страшной аварии в Приморье погиб 10-летний мальчик
Во Владивостоке открыли движение по улице Борисенко
Снег и дождь: погода в Приморье на 24 ноября
Вторую неделю подряд в Приморье ищут пропавшего 17-летнего подростка Олега Устинкина
15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобиль
Из-за трепанга четверо жителей Хасанского района едва не лишились свободы
Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток из дальнего похода
Борис Кубай: 24 ноября Приморье вновь накроет дождь, переходящий в снег
Житель Приморья проведет 6 суток под арестом из-за неуплаты алиментов
Синоптики рассказали о причинах аномально высокой температуры воздуха 23 ноября
Стенд АО «Восточный Порт» признан самым инновационным на международном форуме «Транспорт России»
В Южную Корею на пароме: Приморье и провинцию Кангвон свяжет транспортная линия
Игорь Лукишин, руководивший аэропортом Владивостока 6 лет, покинул свой пост
Мужчина зарезал собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику
Контрабанда на 150 миллионов рублей: ценные породы древесины вывозили из Приморья в Китай
СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке
Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 миллионов рублей