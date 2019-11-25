Пробки не избежать: «дорогое» ДТП заблокировало движение во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:55 2019-11-25T05:12:17+03:00

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Авария с участием трех транспортных средств стала причиной затора в районе Второй Речки во Владивостоке. ДТП спровоцировал водитель Infiniti, выезжавший на главную дорогу с второстепенной. Пострадавшими оказались владелец кроссовера и рулевой малолитражки, у обоих нет полисов обязательного страхования, поэтому автолюбители ожидают полицию, сообщает «КП»-Владивосток».

Машины заняли внушительную часть проезда. Фото: AK_VDK, Dps_vl

По сообщениям автомобилистов, авария возле дома № 58 на Русской произошла по вине водителя Infiniti. Выезжая с второстепенной дороги, он не пропустил Toyota Aqua. Малолитражку от удара откинуло на встречную полосу, где двигался Lexus. Все авто получили значительные кузовные повреждения и заняли внушительную часть проезда, поэтому в считанные минуты образовалась пробка во всех направлениях. Особенно сложное преодоление аварийного участка дается общественному транспорту и крупногабаритным авто. Для оформления ДТП на место приехал аварийный комиссар, однако у пострадавших не оказалось полисов обязательного страхования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/745793" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке три авто заблокировали проезд по Русской.Видео: dpskontrol_125rus

ИСТОЧНИК KP.RU