2019-11-25T06:22:00+03:00
Происшествия

Малыша выносили в одеялке: двухэтажный коттедж декоратора сгорел дотла в Уссурийске

Семья с детьми осталась на зиму без крова и одежды, горожане организовали сбор помощи [фото]
Милана СОКОЛ
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Пожар уничтожил дом семьи. Фото: mark2_cheПожар уничтожил дом семьи. Фото: mark2_che
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Серьезный пожар произошел накануне в приморском Уссурийске. Огонь уничтожил двухэтажный коттедж известного в городе декоратора. Семья с двумя детьми в одночасье лишилась дома, документов и всех предметов обихода. Жители Приморья уже организовали сбор предметов первой необходимости для погорельцев, сообщает «КП»-Владивосток».

Пожар в районе Слободы, в переулке Клубный случился в ночь на 24 ноября. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Уссурийска в 02:13. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по ПК, спустя 9 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Жители дома – семья с двумя детьми смогли самостоятельно покинуть горящее здание. По свидетельствам очевидцев, погорельцы выбежали в том, что успели на себя накинуть, малыша, которому нет и 2-х лет, вынесли в одеяле.

Огонь распространился на 100 квадратных метров. Фото: mark2_che

Огонь распространился на 100 квадратных метров. Фото: mark2_che

К моменту приезда специалистов горела комната и кровля. Из-за сильного задымления брандмейстерам пришлось задействовать звено газодымозащитной службы. Огонь удалось локализовать в 02:34, полностью пожар был ликвидирован лишь в 06:27. Пламя уничтожило 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На тушение привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как уверяют местные жители, коттедж принадлежит семье дизайнера. Пожар уничтожил все личные вещи Елены, ее мужа и двух детей, огонь не пощадил эскизы для работы и уже готовые декорации. Горожане уже организовали сбор предметов первой необходимости для семьи. Требуется обувь и зимняя одежда по следующим параметрам: старшая дочь – рост 140 сантиметров, 34-ый размер ноги, младший сын – рост 85 сантиметров, размер ноги – 23-ый. Елена – размер одежды 44-46, нога – 38-ой, муж – рост 185 сантиметров, нога 44-ый размер. Всю информацию о людях, попавших в беду и помощи им, можно узнать по телефону 8-924-324-09-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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