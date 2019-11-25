Граждане-нарушители спрятали наркотики в брюки и попытались передать в СИЗО во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-25T07:17:15+03:00

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В СИЗО-1 во Владивостоке граждане-нарушители пытались передать наркотики. Причем способ доставки довольно неординарный – запрещенные вещества находились в швах брюк. Три полимерных свертка нашли при досмотре посылки, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Приморскому краю.

Способы передачи наркотиков в приморские колонии становятся все более ухищренными. То в тюбик зубной пасты полимерный сверток спрячут, то вместе с шоколадными конфетами или ватными палочками переправить наркотики попытаются. Сейчас у граждан-нарушителей в ходу способ вшивания пакетиков с запрещенными веществами в швы брюк. Такую одежду с сюрпризом в СИЗО-1 попытались передать дважды.

Во второй раз сотрудники следственного изолятора во время досмотра посылки на имя заключенного нашли подозрительные джинсы. Оказалось, что в них находились три свертка с порошкообразным веществом бежевого цвета и вязкотекучим веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

Экспертиза показала, что изъятые вещества – наркотики. В полимерных свертках находились производное морфина общим весом 0,45 граммов и маслом каннабиса общей массой 0,67 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU