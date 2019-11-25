Из-за опасно подозрительного предмета во Владивостоке эвакуировали пациентов больницы

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-25T10:13:12+03:00

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Произошло все после обеда в понедельник, 25 ноября, во Владивостоке. Охранники клинической больницы, расположенной по адресу: ул. Воропаева, 5, нашли на третьем этаже подозрительный пакет. Бесхозная вещь могла стать причиной ЧП, поэтому сотрудники медицинского учреждения вызвали оперативников.

В это же время из здания эвакуировали пациентов и персонал. Это вынужденная мера, которая обеспечивает безопасность людей, поэтому все они оказались на улице. По тревожному звонку на место прибыли сотрудники полиции.

- Силовики работали на протяжении 15 минут. За это время они изъяли пакет и выяснили, что ничего опасного в нем нет, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда - Владивосток» Наталья Дицель, заместитель главного врача по медицинской части Владивостокской клинической больницы № 4. - Кто-то просто забыл пакет с личными вещами. Жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает.

Сейчас больница работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU