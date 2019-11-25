Осадки вечером – жди коллапс: снег и ветер вновь вернутся во Владивосток

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-25T11:00:42+03:00

Во вторник днем во Владивостоке тепло – воздух прогреется до -1…+1 градуса Фото: Артем КИЛЬКИН

Температура воздуха резко упадет, а на городских дорогах не исключен коллапс

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Во Владивостоке ожидается очередное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют, что во вторник, 26 ноября, в городе снова будут господствовать снег и сильный ветер. Причем непогода обрушиться на дальневосточную столицу вечером.

Во вторник днем во Владивостоке тепло – воздух прогреется до -1…+1 градуса. Однако вечером резко похолодает – температуры упадут до -10 градусов. Виной тому небольшой снег и ветер, скорость которого составит от 6 до 14 метров в секунду.

Пресс-служба администрации Владивостока призывает жителей и гостей города быть внимательными во время непогоды. Пешеходам советуют выбирать нескользкую обувь и не спешить при ходьбе.

Автомобилистам напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Чтобы избежать трагедий, выезжать на летней резине запрещено.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

ИСТОЧНИК KP.RU