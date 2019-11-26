Пальто vs шуба: во Владивостоке ожидается резкое похолодание, но только вечером

СЕГОДНЯ 00:53 2019-11-26T00:55:12+03:00

В регион придут снег и сильный ветер

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Сегодня, 26 ноября, в Приморье погоду определяет атмосферный фронт. В регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -10…+4 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер южный, умеренный до сильного - от 6 до 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать 0…-2 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. В Находке переменная облачность, вечером с 60-процентной вероятностью пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Воздух прогреется до -1…+1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU