2019-11-26T00:55:12+03:00
Общество

Пальто vs шуба: во Владивостоке ожидается резкое похолодание, но только вечером

В регион придут снег и сильный ветер
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
В Приморье погоду определяет атмосферный фронтВ Приморье погоду определяет атмосферный фронтФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 ноября, в Приморье погоду определяет атмосферный фронт. В регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -10…+4 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер южный, умеренный до сильного - от 6 до 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать 0…-2 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. В Находке переменная облачность, вечером с 60-процентной вероятностью пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Воздух прогреется до -1…+1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Куда девушки пропадают?!»: в крае разыскивают очередную голубоглазую красавицу
Человек-паук, форточник или любовник – приморцы обсуждают поступок смельчака
«Ростелеком» запустил акцию «Ускорение для Видеонаблюдения» в Приморском крае
Приморец спрятал в микроавтобусе трепанга на 2,5 миллиона рублей
Жители – в восторге, дрифтеры – в трауре: еще одно кольцо во Владивостоке станет непригодно для гонок
«Пробки в любую погоду»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
ОПГ во Владивостоке избивала людей за доли квартирах и плеснула кислотой в лицо женщине
90 миллионов россиян получают заказы из интернет-магазинов в отделениях Почты России
Осадки вечером – жди коллапс: снег и ветер вновь вернутся во Владивосток
Из-за опасно подозрительного предмета во Владивостоке эвакуировали пациентов больницы
Граждане-нарушители спрятали наркотики в брюки и попытались передать в СИЗО во Владивостоке
Малыша выносили в одеялке: двухэтажный коттедж декоратора сгорел дотла в Уссурийске
Пробки не избежать: «дорогое» ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Slavda Group и ВДЦ «Океан» подписали соглашение о сотрудничестве
Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии
Понедельник – день тяжелый: тысячи жителей Владивостока останутся без света
"Думаю, к Новому году доеду": владивостокцы оценивают 6-балльные пробки
Что за умник: юноша из Приморья "незаметно" перевел с банковской карты знакомого 8 тысяч рублей
В Приморье уже несколько дней разыскивают подростка