ОПГ во Владивостоке избивала людей за доли квартирах и плеснула кислотой в лицо женщине

СЕГОДНЯ 01:41 2019-11-26T01:41:12+03:00

В качестве жертв банда выбирала квартиры с несколькими собственниками, а женщина получила ожоги 32 процентов тела

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ОПГ из шести человек осудили во Владивостоке. Банда заставляла жителей Владивостока отказаться от свое доли на имущество старыми дедовскими способами: били запугивали, давили. Не чурались члены группы работать и по найму.

Орудовала банда с октября 2013 по ноябрь 2014 года. Создала ОПГ местная жительница, которая хорошо разбиралась в тонкостях работы по сделкам с недвижимостью. В банду вошли те, кто уже успел побывать в местах не столь отдаленных.

Группа специализировалась на жилищных спорах. Члены банды находили «проблемные квартиры», где собственники не могли договориться о разделе имущества. К совладельцам приходили ребята из ОПГ и принуждали их совершить сделку на выгодных для злоумышленников условиях. Чтобы несговорчивые собственники были более лояльны, члены группы избивали людей, угрожали, а для пущего эффекта уничтожали имущество.

Чаще всего злоумышленники получали право собственности на долю в квартире. Дальше члены банды шли ко второму совладельцу и настойчиво предлагали ему либо продать свою часть, либо купить у них долю в праве собственности. Естественно, ценовая политика была выстроена в пользу ОПГ. Чтобы жертва приняла правильное для группы, на нее оказывалось давление, в том числе психологическое.

Всего на счету ОПГ участие в «долевом шантаже» семи квартир и другие преступления.

В 2014 году двое членов банды заключили сделку со своим знакомым, который был готов заплатить злоумышленникам, лишь бы те обезобразили лицо женщины. В августе один из фигурантов подошел к жертве со спины, дождался, когда она обернется, и плеснул на нее серную кислоту.

Как итог: у женщины химические ожоги волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, обоих плеч, предплечий, кистей, бедер, голеней и стоп - пострадали 32 процента площади тела. Здоровье человека заказчик (ныне осужденный) оценил в 150 тысяч рублей, которые и передал исполнителям.

- В ноябре 2014 года членов банды поймали и арестовали. Уголовное дело возбудили по статье «Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия». Фигурантам назначено реальное лишение свободы на различные сроки от 4 лет до 23 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU