Приморец спрятал в микроавтобусе трепанга на 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:27 2019-11-26T04:42:34+03:00

Полицейские изъяли около четырех тысяч особей

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В микроавтобусе приморца обнаружили 4 тысячи особей трепанга на 2,5 миллиона рублей. По подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов полицейские задержали 31-летнего мужчину, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции в Хасанском районе остановили автомобиль «Тойота Хайс». Досматривая, правоохранители обнаружили 7 пластиковых баков объемом в 50 литров с живым трепангом дальневосточным. Его промысел в местных морях запрещен.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча водных биологических ресурсов в особо крупном размере), - сообщили в профильном ведомстве.

Задержанному мужчине, который, кстати, сам оказался из Владивостока, грозит до 5 лет лишения свободы и миллионный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU