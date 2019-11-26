Человек-паук, форточник или любовник – приморцы обсуждают поступок смельчака
Мужчина, запечатленный на видео на улице Ушакова в Уссурийске, сам не зная этого, стал популярным. Видео, с ловким парнем, зависшим на тросе на высоте 7-го этажа, уже облетело социальные сети, вызвав споры и комментарии. Запись очевидца продолжает набирать популярность, сообщает «КП»-Владивосток».
Жители Приморья гадают, чем занимается парень.Видео: Mark2_che
«Форточник», «Муж вернулся рано», «Пропеллер у Карлсона сломался» – жителей Приморья явно позабавила ситуация.
Однако наиболее вероятная версия, что герой видеосъемки попросту промышленный альпинист. Парень довольно ловко перемещался на высоте, занимаясь утеплением балкона.
ИСТОЧНИК KP.RU