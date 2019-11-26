2019-11-26T06:52:48+03:00
Общество

Человек-паук, форточник или любовник – приморцы обсуждают поступок смельчака

Видео из Уссурийска набирает популярность в сети
Милана СОКОЛ
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Парень завис на уровне 7-го этажаПарень завис на уровне 7-го этажаФото: mark2_che
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Мужчина, запечатленный на видео на улице Ушакова в Уссурийске, сам не зная этого, стал популярным. Видео, с ловким парнем, зависшим на тросе на высоте 7-го этажа, уже облетело социальные сети, вызвав споры и комментарии. Запись очевидца продолжает набирать популярность, сообщает «КП»-Владивосток».

Жители Приморья гадают, чем занимается парень.Видео: Mark2_che

«Форточник», «Муж вернулся рано», «Пропеллер у Карлсона сломался» – жителей Приморья явно позабавила ситуация.

Однако наиболее вероятная версия, что герой видеосъемки попросту промышленный альпинист. Парень довольно ловко перемещался на высоте, занимаясь утеплением балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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