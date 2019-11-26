2019-11-26T07:06:00+03:00
Общество

«Куда девушки пропадают?!»: в крае разыскивают очередную голубоглазую красавицу

Люда ушла из дома 25 ноября и до настоящего времени не вернулась
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девушка живет во ВладивостокеДевушка живет во Владивостоке
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15-летняя Люда ушла из дома во Владивостоке 25 ноября. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приморцев просят внимательно присмотреться к фотографии, быть может, кто-нибудь ее видел, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Пропавшая девушка худощавого телосложения с голубыми глазами. Рост примерно 160 сантиметров, каштановые волосы коротко подстрижены.

Когда Люду видели в последний раз она была одета в черную шапку с розовыми буквами, такого же цвета куртку с белым замком, брюки, полусапожки замшевые на платформе. С собой у нее был рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Людмилы, просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 26-71-71 – ОП №1 УМВД России по городу Владивостоку или 02, 102 – полиция; 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07– волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ОБНОВЛЕНО (14:05):

Людмилу нашли живой. Поиски прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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