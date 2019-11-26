Мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» продлят на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-26T09:33:37+03:00

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Для жителей Дальнего Востока один год действовал мораторий на установку системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». В пятницу, 22 ноября, он действовать перестал, однако действие механизма решили продлить, передает «КП-Владивосток».

Из-за того, что срок действия моратория истек, в Приморье на необорудованные кнопкой авто перестали выдавать свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. А без этого документа владелец машины не получит ПТС.

- Документы готовы, согласованы, находятся на подписи у председателя Правительства. Сказать честно: сомнений в том, что мораторий будет продлен, нет, - сказал Юрий Трутнев полпред президента РФ в ДФО.

Напомним, что моратория на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС был введен 22 ноября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU