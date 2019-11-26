Вандал, пнувший статую собаки в центре Владивостока, попал на видео

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-26T10:59:35+03:00

Одного удара молодому человеку показалось недостаточно, и он явно хотел прибавить «тумаков» еще, но его увели знакомые

Изменить размер текста: A A

Арт-объект на Алеутской, 33, во Владивостоке стал жертвой вандала. Проходивший по улице парень пнул статую рыжего пса по кличке «Pochi». Инцидент произошел минувшей ночью 25 ноября и попал на камеру видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Силы удара от незнакомца хватило, чтобы сломать лапу и оставить отверстие в морде Поти. Причем судя по кадрам, милый пес еще легко отделался - парень явно хотел прибавить «тумаков» еще, но его увели знакомые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746080" frameborder="0"></iframe> Вандал пнул арт-объект во Владивостоке. Видео: news.vl.! другой источник

Фигура собаки появилась на гостевом маршруте в начале ноября. Слово «рochi», происходит от французского «petite»– маленький, милый. Пользователи в интернете надеются, что пса починят, а его обидчика накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU