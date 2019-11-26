Вандал, пнувший статую собаки в центре Владивостока, попал на видео
Арт-объект на Алеутской, 33, во Владивостоке стал жертвой вандала. Проходивший по улице парень пнул статую рыжего пса по кличке «Pochi». Инцидент произошел минувшей ночью 25 ноября и попал на камеру видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Силы удара от незнакомца хватило, чтобы сломать лапу и оставить отверстие в морде Поти. Причем судя по кадрам, милый пес еще легко отделался - парень явно хотел прибавить «тумаков» еще, но его увели знакомые.
Вандал пнул арт-объект во Владивостоке. Видео: news.vl.! другой источник
Фигура собаки появилась на гостевом маршруте в начале ноября. Слово «рochi», происходит от французского «petite»– маленький, милый. Пользователи в интернете надеются, что пса починят, а его обидчика накажут.
ИСТОЧНИК KP.RU