2019-11-27T00:29:26+03:00
Происшествия

Экзамен явно провалил: неопытный водитель, практикуясь, намотал машину на столб в Артеме

Парень еще учится в автошколе, но не в первый раз гоняет без прав [фото]
Милана СОКОЛ
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Машина изменилась до неузнаваемости.Фото: пресс-служба ОМВД России по городу АртемуМашина изменилась до неузнаваемости.Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему
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18-летнему жителю Приморья пришлось поплатиться за свою беспечность. Начинающий автомобилист не только лишился машины, но и попал на больничную койку. Парень, у которого на днях намечался экзамен на получение прав, отправил свой MarkII обниматься со столбом. Теперь любителю скоростной езды или его родителям придется раскошелиться на штрафы и восстановление имущества города, сообщает «КП»-Владивосток».

Марк был хороший. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Марк был хороший. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Авария с участием Toyota Mark II произошла в районе дома № 67 на улице Кирова в Артеме. Подобное ДТП уже можно назвать классикой жанра. Неопытный автомобилист, испытывая свою довольно резвую машину, не выбрал безопасную скорость движения. Авто занесло и Mark буквально обнял столб уличного освещения. Удар оказался такой силы, что машина изменилась до неузнаваемости, а водителю понадобилась срочная помощь медиков. С различными травмами парня госпитализировали в больницу.

Автомобилист уже попадался на превышении скоростного режима. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Автомобилист уже попадался на превышении скоростного режима. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Артему, молодой человек уже привлекался за езду без прав и нарушение скоростного режима. В отношении нарушителя составлены соответствующие административные протоколы. Помимо водительского удостоверения отсутствовала и страховка. Восстановить машину, как и получить после случившегося права – будет довольно сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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