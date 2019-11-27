2019-11-27T00:55:29+03:00
Происшествия

Приморец укладывал буйного знакомого спать ударами, но не рассчитал силу

От полученных травм молодой мужчина больше не проснулся
Милана СОКОЛ
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Пьяные мужчины повздорили, застолье закончилось трагедиейПьяные мужчины повздорили, застолье закончилось трагедиейФото: pixabay.com
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Дружеские посиделки в приморском городе Арсеньев закончились непредвиденной трагедией. Хозяин квартиры изрядно повздорил с выпившим гостем. Мужчина попытался успокоить приятеля с помощью рукоприкладства, однако не рассчитал силу, сообщает «КП»-Владивосток».

Печальный инцидент, унесший жизнь молодого мужчины, произошел в квартире дома на Щербакова. По сообщению пресс-службы приморского управления следственного комитета, гость собирался уходить, но стал скандалить после застолья. В квартире находился маленький ребенок, которого напугали крики, поэтому он стал плакать. На просьбы хозяина вести себя тише, 31-летний мужчина не реагировал. Тогда владелец жилплощади решил усмирить приятеля с помощью кулаков. Мужчина уверяет, что нанес потерпевшему три удара руками по голове и уложил его спать. Однако на следующий день, мужчина не проснулся. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. На данный момент продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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