2019-11-27T01:31:07+03:00
Происшествия

Сайдинг с фасада упал на голову жительницы Владивостока, стоявшей с маленьким ребенком

Пострадавшая ждала транспорт на остановке, женщина уже обратилась с жалобой в администрацию города
Милана СОКОЛ
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Неприятный инцидент произошел возле остановки общественного транспорта.Фото: revizor_vdkНеприятный инцидент произошел возле остановки общественного транспорта.Фото: revizor_vdk
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В неприятной ситуации оказалась накануне жительница приморской столицы, которая стояла на остановке общественного транспорта в районе проспекта 100-летия Владивостока. Как уверяет пострадавшая, с фасада здания на нее с ребенком упал сайдинг. Небольшой кусок угодил женщине прямо в голову, к счастью обошлось без серьезных последствий для нее и малыша, сообщает «КП»-Владивосток».

Мама с ребенком, который находился в специальном детском удерживающем устройстве, ожидала автобус на проспекте 100-летия Владивостока, где проходит масштабный ремонт фасадов. В какой-то момент порывом ветра с одного из домов сорвало небольшую часть обшивки. Сайдинг упал плашмя женщине на голову, лишь по счастливой случайности ударив маму с ребенком на руках не острым краем. Естественно, что инцидент крайне разочаровал горожанку. Получается, что защитная сетка, натянутая на всех ремонтируемых зданиях, выполняет свою роль лишь частично. Местная жительница рассказала о произошедшем в социальных сетях, предостерегая других. Пострадавшая также отметила, что уже обратилась с соответствующей жалобой в мэрию Владивостока.

Часть обшивки здания упала на маму с ребенком. Фото: revizor_vdk

Часть обшивки здания упала на маму с ребенком. Фото: revizor_vdk

ИСТОЧНИК KP.RU

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