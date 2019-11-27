Сайдинг с фасада упал на голову жительницы Владивостока, стоявшей с маленьким ребенком
В неприятной ситуации оказалась накануне жительница приморской столицы, которая стояла на остановке общественного транспорта в районе проспекта 100-летия Владивостока. Как уверяет пострадавшая, с фасада здания на нее с ребенком упал сайдинг. Небольшой кусок угодил женщине прямо в голову, к счастью обошлось без серьезных последствий для нее и малыша, сообщает «КП»-Владивосток».
Мама с ребенком, который находился в специальном детском удерживающем устройстве, ожидала автобус на проспекте 100-летия Владивостока, где проходит масштабный ремонт фасадов. В какой-то момент порывом ветра с одного из домов сорвало небольшую часть обшивки. Сайдинг упал плашмя женщине на голову, лишь по счастливой случайности ударив маму с ребенком на руках не острым краем. Естественно, что инцидент крайне разочаровал горожанку. Получается, что защитная сетка, натянутая на всех ремонтируемых зданиях, выполняет свою роль лишь частично. Местная жительница рассказала о произошедшем в социальных сетях, предостерегая других. Пострадавшая также отметила, что уже обратилась с соответствующей жалобой в мэрию Владивостока.
Часть обшивки здания упала на маму с ребенком. Фото: revizor_vdk
ИСТОЧНИК KP.RU