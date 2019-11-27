Сотни жителей Владивостока остались без теплоснабжения

СЕГОДНЯ 03:53 2019-11-27T03:53:47+03:00

Работы будут проводиться с 9:30 до 14:00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Приморские тепловые сети сообщают о том, что часть жителей Владивостока сегодня, 27 ноября, останется без теплоснабжения. Согласно информации энергетиков, связано это с неотложными работами, которые проводят специалисты на теплосетях потребителей.

Пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» указывает и адреса отключений, чтобы холодные батареи и отсутствие горячей воды не стали для жителей дальневосточной столицы неприятной неожиданностью.

Работы будут проводиться с 9:30 до 14:00 по следующим адресам:

Адмирала Фокина: 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 23, 23а, 23б, 24, 24в, 25, 26, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 22, 24, 26, 28;

Береговая: 3, 6, 6а, 8;

Корабельная набережная: 7;

Краснознаменый пер.: 4;

Нижнепортовая: 1, 1а;

Океанский: 7, 8, 9/11, 10а, 10б, 12;

Пограничная: 12б;

Светланская: 13, 15, 15а, 17, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 38, 39, 39б, 41, 44, 44а, 46, 48;

Семеновская: 3а, 5, 5б, 6, 6г, 7, 7а, 7г, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9б, 9в, 10, 10а, 18, 20, 22, 25а, 26, 30, 32, 34, 36;

Трудовой: 13;

Уборевича: 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11;

Фонтанная: 51.

ИСТОЧНИК KP.RU