Поснимаю, а потом спрошу: «жив или нет»: неподвижный мужчина стал объектом для съемки приморцев

СЕГОДНЯ 04:31 2019-11-27T04:37:36+03:00

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В одном из приморских пабликов инстаграма появилось видео с лежащим на улице мужчиной. По словам свидетелей, он долго и неподвижно находился на холодной земле без какой-либо помощи. Инцидент произошел вчера, 26 ноября, на остановке «Китай-город» в Арсеньеве, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пользователи в интернете возмутились безразличием прохожих. Мол, даже если мужчина был беззаветно пьян, то это вовсе не повод отказывать ему в помощи, ведь прежде всего, он – человек.

- Какая разница пьяница он или наркоман? Он человек! Надо скорую вызывать, а они видео снимают. Сейчас к собакам относятся лучше, - пишет некая Екатерина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746287" frameborder="0"></iframe> Мужчина долгое время пролежал на земле. Видео: arstv.! другой источник

Из тех же комментариев следует, что окончание все же было хорошим: мужчина чуть позже все-таки оклемался и ушел на своих двоих. Действительно был «под мухой».

Но ведь есть и случаи, когда с подобным безразличием сталкиваются вполне приличные люди. Приморцы рассказали свои истории.

- У меня сосед не пил, не курил, но со здоровьем проблемы были. И как-то его на остановке спутали с бездомным. Он сидел на лавочке, кряхтел, говорил, что плохо… Так и умер. Мы потом посмотрели камеры видеонаблюдения – ни один «человек» не подошел к нему. А ведь его можно было спасти.

- У знакомой как-то был пожар в доме. Соседи, вместо того чтобы помогать - схватить ведра с водой – стояли, снимали все на телефоны. Она до сих пор в шоке.

ИСТОЧНИК KP.RU