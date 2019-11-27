2019-11-27T04:28:57+03:00
Общество

«Я почувствовал, что он лезет ко мне в карман»: в Приморье задержали дерзкого грабителя-рецидивиста

Мужчина украл у пенсионера 10 тысяч рублей и снова попал под следствие
Кристина ГРИН
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69-летний местный житель обратился в полицию, заявив о краже 10 тысяч рублей.69-летний местный житель обратился в полицию, заявив о краже 10 тысяч рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Примечательно, но в этой истории потерпевший и подозреваемый были знакомы. Вместе распивали алкоголь во дворе дома на Крестьянской улице в Уссурийске. Никаких конфликтов не было, пока пенсионер не почувствовал что к нему в нагрудный карман кто-то залез. Обернувшись, он увидел, как его собутыльник дал деру. В итоге 69-летний местный житель обратился в полицию, заявив о краже 10 тысяч рублей, и описал внешность приятеля.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 32-летний ранее судимый подозреваемый был задержан. В отделе полиции он дал признательные показания, - отметили в пресс-службе УМ ВД России по Приморскому краю. - В отношении гражданина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж).

В ведомстве отмечают, что во время следствия мужчина был взят под стражу, а накануне суд приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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