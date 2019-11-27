«Внимание всем»: сирены завоют во Владивостоке
Мэрия Владивостока сообщает о том, что завтра, 28 ноября, в городе будут проводить проверку автоматизированной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных случаях. В 11:00 будет подан предупредительный сигнал «Внимание всем!», после которого завоют сирены. Продолжится проверка до полудня.
За этот час специалисты намерены оценить работоспособность аппаратуры и готовность техники к передаче информации, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
- Подобные проверки проводятся регулярно, но предстоящая проверка связана еще и с окончанием работ по модернизации систем оповещения, - сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.
Важно отметить, услышав звук сирены, жители должны включить телевизор и радио, чтобы быть в курсе экстренного сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU