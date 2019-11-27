«Внимание всем»: сирены завоют во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-27T09:30:56+03:00

В 11:00 будет подан предупредительный сигнал «Внимание всем!», после которого завоют сирены. Фото: Администрация Приморского края

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Мэрия Владивостока сообщает о том, что завтра, 28 ноября, в городе будут проводить проверку автоматизированной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных случаях. В 11:00 будет подан предупредительный сигнал «Внимание всем!», после которого завоют сирены. Продолжится проверка до полудня.

За этот час специалисты намерены оценить работоспособность аппаратуры и готовность техники к передаче информации, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

- Подобные проверки проводятся регулярно, но предстоящая проверка связана еще и с окончанием работ по модернизации систем оповещения, - сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.

Важно отметить, услышав звук сирены, жители должны включить телевизор и радио, чтобы быть в курсе экстренного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU