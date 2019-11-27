Внезапный приступ сонливости помог прохожим поймать неудачника, подозреваемого в убийстве женщины в Приморье

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-27T09:54:17+03:00

Мужчина попытался скрыться с места преступления, но съехал в кювет, а, выйдя из машины, уснул

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26 ноября местные жители нашли тело взрослой женщины со следами насильственной смерти на участке автодороги Ольга – п.Ракушка. Там же они увидели спящего мужчину, который, проснувшись, попытался сбежать с места преступления. Но очевидцы задержали его и вызвали силовиков.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и начали разбирательство.

Погибшей оказалась 65-летняя жительница поселка Тимофеевка, которая работала продавцов в магазине. 28-летний пьяный злоумышленник выследил ее после того, как она закрыла торговую точку, и попросил довезти его до поселка Ракушка.

- В процессе следования он попросил остановить автомобиль, вышел из машины и напал на женщину, избив ее и нанеся ей удары ножом по телу, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - От полученных повреждений женщина скончалась. Подозреваемый пытался скрыться на автомобиле женщины, однако не справился с управлением и съехал в кювет, вылез из автомобиля и уснул.

Расследование уголовного дела продолжается – назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU