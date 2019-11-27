Злостная должница из Приморья отказалась платить за тепло, потому что «ей нужно купить новую машину дочери, а не париться о долгах»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-27T10:40:56+03:00

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Жительниц Находки несколько лет не платила за отопление. Такая вот принципиальная позиция. Даже решение суда не повлияло на ход событий. Но вот дальше началось самое интересное. В Примтеплоэнерго пришло письмо как раз от этой злостной неплательщицы. Сообщение было размещено на сайте организации. Орфография и пунктуация сохранены.

«Вы что там себе думаете что меня можно испугать каким то предупреждением о задолженности? Я всего то должна за отопление 112 719 рублей. Я практически ни когда ни платила за свои долги и платить и не буду!!! вы и так все мои долги со временем спишите! А мне нужно дочери новую машину покупать, а не париться о каких то там долгах. Вы всё равно кроме бумажных предупреждений ничего с нами должниками сделать не сможете, так что лучше поэкономьте бумагу!!!» - пишет женщина.

Как отмечает пресс-служба Примтеплоэнерго оставлять письмо без ответа – дурной тон. Вот они и поехали к ней в гости вместе с юристконсультом и приставом-исполнителем. Там они изъяли телевизор, микроволновку, звуковую и компьютерную системы

- В настоящий момент идет процедура оценки имущества, которое будет реализовано в счет погашения долга, если абонент в течение 10 дней не оплатит задолженность в полном объеме, - рассказал ведущий юрисконсульт отдела взыскания задолженности Примтеплоэнерго Алексей Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU