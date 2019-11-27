2019-11-27T10:58:00+03:00
Происшествия

За то, что оставил одного: житель Артема жестоко расплатился за одиночество друга

Простая ссора дошла до уголовного дела
Кристина ГРИН
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Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Случилось все 24 ноября в Артеме. 38-летний местный житель зашел в строительный вагончик, расположенный на Заречной улице, и убил своего приятеля. Абсурд заключается в мотиве и причинно-следственной связи преступления. Оказывается, что дело тут в том, что погибший оставил его одного в компании, чем неистово обидел. Смириться с этим он не мог, как и потушить приступ агрессии. Как итог - тело мужчины нашли в вагончике с признаками насильственной смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Во время ссоры подозреваемый нанес множество ударов руками по голове потерпевшего, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. -От полученных повреждений мужчина скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас оперативники собирают доказательную базу, чтобы предъявить обвинение подозреваемому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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