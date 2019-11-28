2019-11-28T01:14:05+03:00
Общество

Оранжевый код опасности: в Приморье полдня будет хозяйничать штормовой ветер

Порывы будут достигать 20 метров в секунду
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сегодня, 28 ноября, в Приморье погоду определяет гребень антициклонаСегодня, 28 ноября, в Приморье погоду определяет гребень антициклонаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 28 ноября, в Приморье погоду определяет гребень антициклона. В регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный, на востоке до сильного. Средняя температура воздуха будет в пределах -12…-1 градус.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Стойки термометра покажет -6…-8 градусов днем, утром гораздо холоднее - 12…14 градусов ниже.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура днем воздуха составит -6...-8°C, утром - 16…18 градусов со знаком минус. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха днем -3…-5 градусов, утром холодно -11…13 чиже ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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