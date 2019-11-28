2019-11-28T03:43:30+03:00
Общество

Фонд «Восточный Порт» учредил в школах Врангеля стипендию имени Виктора Васяновича

Её лауреатами станут ученики старших классов, показавшие высокие результаты в спорте, учёбе и общественной жизни
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Стипендия будет распределяться по итогам полугодийСтипендия будет распределяться по итогам полугодий
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Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», в рамках реализации программы «Образование», учредил в школах микрорайона Врангель ученическую стипендию имени первого начальника «Восточного Порта» Виктора Андреевича Васяновича. Её лауреатами станут ученики старших классов, показавшие высокие результаты в спорте, учёбе и общественной жизни. Награждать победителей будут по итогам каждого полугодия - в январе и в мае.

Фонд «Восточный Порт» учредил в школах Врангеля стипендию имени Виктора Васяновича.! другой источник

Впервые о планах учредить именную стипендию в школах Врангеля заявил Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак на митинге, посвящённом 80-летнему юбилею Виктора Васяновича. По словам руководителя Фонда, создание ученической стипендии направлено на стимулирование академического, творческого и спортивного роста у учеников, а также на формирование сообщества лидеров, способных обеспечить положительные изменения в обществе.

- В посёлке Врангель, действительно, очень много талантливых и неравнодушных ребят. Тех, кто участвует в общественной жизни, занимается спортом и добивается результатов, - прокомментировал вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. - Поэтому наша задача – создать для таких детей дополнительные стимулы, чтобы они ещё больше, ещё чаще радовали нас своими успехами и становились достойными гражданами нашего общества.

Что нужно сделать, чтобы получить стипендию

Что нужно сделать, чтобы получить стипендию

ИСТОЧНИК KP.RU

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