2019-11-28T04:15:45+03:00
Общество

Зря ловили: 24 тонны мороженой кеты уничтожат в Приморье

Рыбная продукция прибыла из Магадана с нарушениями ветеринарных норм
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивосток прибыла продукция без маркировкиВо Владивосток прибыла продукция без маркировкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Почти 24 тонны мороженой кеты подлежит утилизации или уничтожению. Продукция прибыла в Приморье с нарушениями ветеринарных норм. Сотрудники Россельхознадзора изъяли груз и завели на собственника административное производство, сообщает «Комсомольская правда Владивосток» со ссылкой на профильное ведомство.

Осмотр рыбной продукции провели во Владивостокском морском порту. Партия ожидала дальнейшей отправки в Красноярк, но госинспектор не нашел подтверждений ее качества.

- Большая часть продукции – почти 24 тонны рыбы – хранилась и перевозилась без маркировки производителя, что является нарушением ветеринарных норм Евразийского экономического союза и не позволяет идентифицировать товар. На остальной продукции – более 1 тонны – маркировка нанесена в виде бумажной самоклеющейся этикетки. Кроме того, при досмотре в контейнере обнаружены отдельно лежащие пачки самоклеющихся этикеток с маркировкой разных производителей, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

На собственника завели административку за нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 10.8 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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