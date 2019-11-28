Мужчина в балаклаве ограбил пит-стоп в Артеме
Мужчина в балаклаве, ворвавшись в пит-стоп города Артема, похитил всю дневную выручку из кассы, и «обчистил» сотрудников. Подозреваемого задержали полицейские, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ОМВД России по городу Артему.
Похититель угрожал работникам павильона питания расправой. Забрал не только все вырученные деньги, но и заставил персонал вывернуть кошельки и отдать все драгоценности. Таким образом, он забрал у них 4 тысячи рублей, две пары золотых сережек и кольцо. После чего скрылся.
В грабеже подозревают 29-летнего жителя Артема. В отделе полиции он дал признательные показания. Мужчина оказался рецидивистом - больше года назад он вышел из тюрьмы, где отсидел 10 лет за кражи и разбойные нападения.
Мужчина похитил деньги и драгоценности. Видео: УМВД по Приморскому краю.! другой источник
Расследование уголовного дела завершено. Все материалы направили в городской суд для рассмотрения по существу. Золотые изделия вернули законным владельцам, а деньги мужчина уже потратил.
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