2019-11-28T05:08:56+03:00
Происшествия

Мужчина в балаклаве ограбил пит-стоп в Артеме

Преступник, угрожая расправой сотрудникам, унес всю выручку павильона и драгоценности работников
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Украденные деньги мужчина потратил на собственные нужды. Фото: УМВД по Приморскому краюУкраденные деньги мужчина потратил на собственные нужды. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Мужчина в балаклаве, ворвавшись в пит-стоп города Артема, похитил всю дневную выручку из кассы, и «обчистил» сотрудников. Подозреваемого задержали полицейские, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ОМВД России по городу Артему.

Похититель угрожал работникам павильона питания расправой. Забрал не только все вырученные деньги, но и заставил персонал вывернуть кошельки и отдать все драгоценности. Таким образом, он забрал у них 4 тысячи рублей, две пары золотых сережек и кольцо. После чего скрылся.

В грабеже подозревают 29-летнего жителя Артема. В отделе полиции он дал признательные показания. Мужчина оказался рецидивистом - больше года назад он вышел из тюрьмы, где отсидел 10 лет за кражи и разбойные нападения.

Мужчина похитил деньги и драгоценности. Видео: УМВД по Приморскому краю.! другой источник

Расследование уголовного дела завершено. Все материалы направили в городской суд для рассмотрения по существу. Золотые изделия вернули законным владельцам, а деньги мужчина уже потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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