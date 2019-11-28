У сайта приморской Мариинки появился двойник, продающий билеты в два раза дороже

СЕГОДНЯ 06:19 2019-11-28T06:51:07+03:00

Билеты на представления подлинные, но их стоимость в два раза выше Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

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У Приморской сцены Марииинского театра появился сайт-двойник. Мошенники создали точную копию интернет-ресурса и продают на этой платформе билеты в два раза дороже. Руководство театра просит жителей быть внимательными, пока они делают все возможное, чтобы пресечь обман, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Первый заместитель директора Приморской сцены Мариинского театра Александр Титов рассказал, почему приморцы покупают билеты на фальшивом сайте.

- Если вы наберете в поисковике Приморская сцена Мариинского театра или афиша Приморской сцены Мариинского театра, скорее всего ссылку на двойника вы увидите первой, так как это оплаченная реклама. Но это не официальный сайт! На клоне билеты продаются в два раза дороже, причем без возможности возврата этих билетов! Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы закрывать эти сайты. Но процесс этот не такой быстрый, как бы хотелось, да и они с легкостью меняют адреса.

Правильный сайт: https://PRIM.MARIINSKY.RU

Правильная афиша театра, действующая до февраля: https://prim.MARIINSKY.ru/playbill/playbill

Напомним, стоимость репертуарных спектаклей от 100 до 1600 рублей на балет и от 100 до 1200 рублей на оперу и концерты (на спец. мероприятия, гастроли и приглашенных артистов может стоить дороже).

ИСТОЧНИК KP.RU